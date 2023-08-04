Netflix отложил выход фильма «Девица» со звездой «Очень странных дел»

Стриминг Netflix отложил выход шести проектов, которые должны были выйти в 2023-м, на следующий год. Об этом сообщает портал Digital Spy.

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Одним из пострадавших проектов стал фэнтези-фильм «Девица» с Милли Бобби Браун в главной роли. Она сыграла в картине роль принцессы Элоди, которая планировала выйти замуж за прекрасного принца, но свадьба оказалась ловушкой. Фильм должен был выйти на стриминге 13 октября, но Netflix отложил его до 2024 года, точная дата неизвестна.

Среди других отложенных проектов оказались романтическая комедия «A Family Affair» («Семейное дело») с Николь Кидман и Заком Эфроном, комедийный боевик «Lift» («Лифт») с Винсентом Д'Онофрио, мелодрама «Игроки», биографический фильм «Shirley» («Ширли») о первой темнокожей женщине, избранной в конгресс США и фантастическая лента «Космонавт» с Адамом Сэндлером.