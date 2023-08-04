Режиссёра "Пилы" госпитализировали

Издание One Take News обратило внимание на то, что известный режиссёр Джеймс Ван на этой неделе был госпитализирован с неизвестным заболеванием. Жизни постановщика ничего не угрожает, он уже идёт на поправку.

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По словам жены режиссёра Ингрид Бису, прошедшие дни и ночи были действительно «страшными и тяжёлыми», однако всё пришло в норму.

Это были чрезвычайно тяжёлые и страшные дни и ночи. Вы никогда не захотите спешить в отделение неотложной помощи посреди ночи, а затем остаться в больнице. Джеймс сейчас в безопасности и идёт на поправку.