В Выборге состоится предпремьерный показ фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Предпремьерный показ детского фильма "Чижик-Пыжик возвращается" пройдет на 31-м Фестивале российского кино "Выборг" 9 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Киностудии имени М. Горького.

"9 августа на XXXI Фестивале российского кино "Выборг-2023" в программе "Осенние премьеры" пройдет первый предпремьерный показ детского приключенческого фильма киностудии имени М. Горького "Чижик-Пыжик возвращается", снятого при поддержке Министерства культуры России. Картину представят руководитель кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии имени М. Горького Мария Безенкова, Анвар Либабов и другие актеры", - сообщили в пресс-службе.

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По сюжету школьники из Екатеринбурга отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Главными героями становятся девочка-блогер, которая мечтает о миллионе подписчиков, и мальчик-отличник, который хочет загадать желание, чтобы его родители не разводились. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее самостоятельно.

Съемки картины проходили летом 2022 года в Санкт-Петербурге. В картину войдут кадры с Дворцовой площади, Дворцовой набережной, Сенатской площади и других локаций города. Главные роли в картине исполнили 11-летние Александра Бабаскина и Миша Мяло, а также Инга Оболдина. В широкий прокат фильм выйдет 31 августа.

"Мы рады показать первый по-настоящему детский фильм возрожденной киностудии имени М. Горького на одном из старейших кинофестивалей страны. Картина выходит в широкий прокат 31 августа - и гости показа в Выборге станут первыми, кто увидит ее на большом экране. Мы благодарны Минкультуры России за поддержку нового детского-юношеского кино, снятого для современного зрителя в лучших отечественных традициях. Уверена, история о пятиклассниках Дане и Леве, которые смело отправляются на поиски украденного памятника легендарному Чижику-Пыжику, понравится зрителям всех возрастов", - цитирует пресс-служба генерального директора Киностудии Горького Юлиану Слащеву.

Еще один фильм от киностудии Горького - документальный фильм "Бей первой!" о первой женской сборной по футболу в Дагестане - покажут в конкурсной программе неигрового кино "Выборга". Режиссер Константин Райх представит фильм 5 августа.

О фестивале

Фестиваль пройдет в Выборге с 4 по 11 августа, за семь дней зрители увидят более 80 фильмов. В начале июня стало известно, что фестиваль российского кино "Окно в Европу", который проходит ежегодно с 1993 года, в 2023 году сменил название на "Выборг 2023". В оргкомитете фестиваля, комментируя ТАСС эти изменения, сказали, что ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Было отмечено, что "фестиваль российского кино в Выборге остается событием, нацеленным на культурный диалог". "В свете происходящих в мире событий нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры", - добавили тогда в оргкомитете.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев.