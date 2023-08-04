Армянский фильм победил на престижном кинофестивале

«На фестивале Orvinio Cinema мы взяли победу в номинации «Лучший зарубежный фильм». Сейчас собираемся в Монтенегро, где фильм «Зулали» будет представлен в программе к 100-летию армянского кино», – сказал режиссер фильма Айк Ордян .

Фильм снят по мотивам сборника рассказов Наринэ Абгарян «Зулали». Саундтрек написал Тигран Мансурян, который спустя много лет вернулся к созданию музыки для кино. История фильма состоит из трех частей и рассказывает о большой семье, о ее трагедиях и ее радостях. Режиссер Айк Ордян передал атмосферу, быт и природу села.