5 экранизаций Мураками для тех, у кого нет времени читать

Давно хотели прочитать произведения Харуки Мураками, но у вас нет времени?

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Любите его короткие рассказы и хотели бы освежить их в памяти? Хотите посмотреть хорошее японское (или, может, даже корейское) кино? Просто не знаете, какой фильм включить вечером за ужином? Тогда эта подборка для вас.

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"Сядь за руль моей машины" (2021)

"Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсуке Хамагути — это самая новая и, по мнению многих критиков, лучшая экранизация историй Харуки Мураками. Премьера фильма состоялась на 74-м Каннском кинофестивале в июле 2021 года, где картина получила приз за лучший сценарий. Также "Сядь за руль моей машины" стал первым за 13 лет японским фильмом, который взял премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, в 2022-м. Картина вообще получила множество международных наград и премий и была тепло принята критиками и публикой.

Фильм основан на рассказах из сборника Мураками "Мужчины без женщин" 2014 года. Например, в фильме используются сюжеты из одноимённого рассказа "Сядь за руль моей машины" (в оригинале рассказ называется “Drive my car” и отсылает к песне горячо любимых японским автором The Beatles), рассказов "Шахерезада", "Кино" и других коротких историй.

В экранизации рассказывается об актере и театральном режиссере Юсуке Кафуку, который потерял дочь и жену, и его личной водительнице Мисаки Ватари — ей 24 года, и это столько же, сколько могло бы исполниться дочери Юсуке. В течение фильма герои становятся всё ближе и ближе и заменяют друг другу семью. Режиссёр Рюсуке Хамагути вместе с персонажами Мураками исследует темы одиночества, боли, смерти, надежды и любви. "Как бы старомодно это ни звучало, я считаю, что искусство требует любви, а любовь, в свою очередь, и есть искусство — в том числе искусство проговаривания. Люди много говорят о боли, но недостаточно о любви. Я одинаково ценю и тишину, и слова, но, если речь идет о любви, никакая тишина с ней не сравнится", — сказал Рюсукэ Хамагути, комментируя картину.

Фильм хорошо передает атмосферу сборника Мураками и сохраняет темп повествования, свойственный его текстам: смотря "Сядь за руль моей машины" вы сможете и насладиться красивыми японскими видами, и послушать глубокие диалоги героев, и переосмыслить свое отношение к людям, которых любите.

"Норвежский лес" (2010)

"Норвежский лес", опубликованный в 1987 году, — один из самых известных и продаваемых романов Харуки Мураками. В 2010 году его экранизировал французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг. Фильм был номинирован на большое количество премий, в том числе на "Золотого льва" на 67-м Венецианском международном кинофестивале.

Экранизировать книги Мураками не так-то просто — фильм по его дебютному роману "Слушай песню ветра" (1982) режиссёра Омору Кадзуки настолько не понравился автору, что он решил отвергать все последующие предложения о создании киноверсий своих книг. Поэтому Чан Ань Хунгу пришлось хорошенько побороться за возможность снять свою экранизацию.

В процессе работы над сценарием "Норвежского леса" все диалоги сначала были написаны на английском языке, одобрены самим Мураками, а уже потом переведены на японский. Экранизация довольно точно повторяет сюжет оригинальной книги и все её самые важные детали.

Действие разворачивается в конце 1960-х годов. Главные герои книги и фильма: студент Токийского университета Тору Ватанабэ и бывшая девушка его лучшего друга, покончившего жизнь самоубийством в старшей школе, которую зовут Наоко. Это история о любви, дружбе, смерти и том, как её переживать. В экранизации снялись такие популярные японские актёры, как Ринко Кикути и Кэнъити Мацуяма. И режиссёру, и актёрам под пристальным вниманием самого Мураками хорошо удалось передать меланхоличное настроение книги.

"Пылающий" (2018)

"Пылающий" — экранизация короткого рассказа "Сжечь сарай" Мураками, вышедшего в 1984 году. Из пяти фильмов подборки эта адаптация меньше всего похожа на оригинал. Над картиной работал южнокорейский режиссёр Ли Чхан Дон: он снял фильм на корейском языке и сделал всех героев корейцами, вдохновившись японским рассказом и использовав его как основу для сюжета. Фильм называют лучшей работой Ли Чхан Дона. Он был удостоен приза ФИПРЕССИ на 71-м кинофестивале в Каннах.

В фильме рассказывается о парне по имени Чонсу (в рассказе Мураками у персонажей нет имён, и в экранизации они были придуманы сценаристами). Он работает курьером, но мечтает стать писателем и даже придумывает сюжет для своей книги. Однажды он встречает свою школьную подругу Хаэми, и у них завязываются отношения — до тех пор, пока она внезапно не уезжает в Африку. Обратно она возвращается не одна, а с таинственным богатым молодым человеком, который никому не говорит о своей работе и семье, но зато рассказывает, что в свободное время любит сжигать заброшенные парники и сараи.

Кинотриллер кажется более полноценной работой, чем совсем короткий рассказ Мураками, но, несмотря на это, в фильме отчетливо просматривается влияние творчества японского автора и подражание его манере повествования.

"Тони Такитани" (2005)

Рассказ "Тони Такитани" был опубликован в 1990 году и так полюбился японцам, что Мураками написал его расширенную версию, которая была включена в его сборник "Призраки Лексингтона", вышедший в 1996 году. Имя главного героя кажется японцам очень смешным, и сам Мураками решил назвать своего персонажа так после того, как купил футболку с забавной надписью "тонитакитани" на каком-то курорте. В 2005 году экранизацией рассказа занялся известный японский режиссёр и давний друг Мураками Дзюн Итикава.

Итикава известен своим умением красиво передавать одиночество больших городов, и это именно то, что было нужно для экранизации "Тони Такитани". Рассказ и фильм повествуют о талантливом художнике-иллюстраторе Тони Такитани, который был одинок всё детство и молодость, пока не встретил любовь всей своей жизни — девушку Эйко, которая помешана на высокой моде. Он женится на ней и впервые осознает, насколько одиноким был всё это время. С этого момента Тони делает всё, чтобы никогда больше не испытывать чувство одиночества.

Главную роль в фильме исполнил знаменитый японский актер и комик Иссей Огата. Экранизация рассказа пришлась весьма по вкусу самому Мураками. Автор говорил, что пишет тексты в жанре, который в шутку называет "суси-нуар", и "Тони Такитани" — наиболее приближенная к этому жанру экранизация.

"Залив Ханалей" (2018)

"Залив Ханалей" — это адаптация одноименного рассказа из сборника "Странные истории Токио" 2005 года и рассказа "Слепая ива и спящая девушка" 1984 года. Над фильмом работал японский режиссёр Даиси Мацунага, и главную роль исполнила популярная японская актриса Ё Ёсида. В прокат фильм вышел в 2018 году. История рассказывает о матери-одиночке Сати, которая узнаёт о том, что её любимый восемнадцатилетний сын Такаси стал жертвой акулы во время занятий серфингом в заливе Ханалей на Гавайях. Парень лишился ноги и скончался.