Умер Джим Паркер, автор музыки к "Шерлоку Холмсу" и "Карточному домику"
Ушел из жизни Джим Паркер, заметный современный британский композитор. Помимо прочего, на его счету четыре награды Британской академии кино и ТВ за лучшую оригинальную телевизионную музыку. И номинация.
В фильмографии артиста порядка ста пунктов, включая дорожку оригинального "Карточного домика". Плюс - "Война Фойла", "Комната смерти: Темное происхождение Шерлока Холмса", "Чисто английское убийство", "История Тома Джонса, найденыша". Несколько раз Паркер появлялся в телешоу и сериалах как актер.
Джеймс Мэвин (настоящее имя) Паркер умер в Саффолке в 88 лет, передает The Guardian, назвав музыканта "выдающимся". Причина - продолжительная болезнь.
Паркер родился в 1934-м в Дареме. С медалью окончил Гилдхоллскую школу музыки и драмы в Лондоне. В 60-70-х годах изобрел несколько музыкальных инструментов. При этом сам славно играл на кларнете и английском рожке. В кинотелебизнесе - с 70-х. На его совести - сотни композиций.