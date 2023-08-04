Умер Джим Паркер, автор музыки к "Шерлоку Холмсу" и "Карточному домику"

Ушел из жизни Джим Паркер, заметный современный британский композитор. Помимо прочего, на его счету четыре награды Британской академии кино и ТВ за лучшую оригинальную телевизионную музыку. И номинация.

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В фильмографии артиста порядка ста пунктов, включая дорожку оригинального "Карточного домика". Плюс - "Война Фойла", "Комната смерти: Темное происхождение Шерлока Холмса", "Чисто английское убийство", "История Тома Джонса, найденыша". Несколько раз Паркер появлялся в телешоу и сериалах как актер.

Джеймс Мэвин (настоящее имя) Паркер умер в Саффолке в 88 лет, передает The Guardian, назвав музыканта "выдающимся". Причина - продолжительная болезнь.