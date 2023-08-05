Московские киносети отказались показывать пиратскую "Барби"

Представители московских киносетей высказались о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". В беседе с РИА Новости они отказались показывать пиратские картины.

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"КАРО не показывает пиратские фильмы", - уточнила пресс-секретарь сети "КАРО" Майя Трубицына.

В сетях кинотеатров "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино" также рассказали, что без прокатного удостоверения голливудские премьеры показывать не будут

"В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от Министерства культуры", - объяснили в "Москино".

До этого СМИ сообщили, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении. "Барби" режиссера Греты Гервиг о побеге знаменитой куклы из сказочной страны стал самым кассовым фильмом, снятым женщиной.