Федор Бондарчук сыграл Федора Конюхова

«Другого Федора Конюхова у нас без преувеличения нет: это легендарный современник, и человек, делом жизни которого стало покорение новых вершин. Наше кино для меня — способ к этому чуду приблизиться. Понять природу его подвигов, найти точки соприкосновения и осознать в процессе, что на базовые вещи — важность семьи, отношение к Богу, к любимому делу, к миру — мы смотрим, как мне кажется, одинаково. Счастье оказаться с таким героем в одной лодке и — пусть и ненадолго — отправиться с ним в путешествие».