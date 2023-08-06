Федор Бондарчук сыграл Федора Конюхова
Вышел трейлер приключенческого фильма «Повелитель ветра» о путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове. Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, а главную роль исполняет Федор Бондарчук. В проекте принимают участие Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.
По сюжету, путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.
Федор Бондарчук рассказал:
«Другого Федора Конюхова у нас без преувеличения нет: это легендарный современник, и человек, делом жизни которого стало покорение новых вершин. Наше кино для меня — способ к этому чуду приблизиться. Понять природу его подвигов, найти точки соприкосновения и осознать в процессе, что на базовые вещи — важность семьи, отношение к Богу, к любимому делу, к миру — мы смотрим, как мне кажется, одинаково. Счастье оказаться с таким героем в одной лодке и — пусть и ненадолго — отправиться с ним в путешествие».
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