Стала известна дата премьеры фильма «Дочь болотного царя»
19 октября в российский прокат выходит экранизацию мирового бестселлера «Дочь болотного царя». Режиссером нового триллера выступил Нил Бергер, который известен своей работой над фильмами «Иллюзионист», «Области тьмы» и «Дивергент».
Фильм расскажет историю о девушке, которая много лет прожила в изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. Когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.
Главные роли исполнили Дэйзи Ридли («Звездные войны», «Убийство в Восточном экспрессе») и Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).