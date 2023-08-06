Стала известна дата премьеры фильма «Дочь болотного царя»

Фильм расскажет историю о девушке, которая много лет прожила в изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. Когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.