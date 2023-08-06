Французская мелодрама «Только ты и я» выйдет 17 августа

17 августа в российский прокат выходит мелодрама «Только ты и я» – фильм- официальный участник Каннского кинофестиваля 2023 года. Это кино о страсти, которая оборачивается одержимостью, и семейной идиллии, которая оказывается ловушкой.

Главные роли в фильме исполнили Виржини Эфира и Мельвиль Пупо. Виржини Эфира известна своими ролями у Пола Верховена, Жюстин Трие и Жиля Лелуш. Мельвиль Пупо снимался у Жана-Жака Анно, Франсуа Озона, Ксавье Долана, а прямо сейчас в кинотеатрах России идет фильм «Жанна Дюбарри» с его участием.