Принц Гарри и Меган Маркл купили права на экранизацию романа

Герцог и герцогиня Сассекские приобрели права на экранизацию романтического романа «Встретимся у озера» Карли Форчун, чтобы сделать из него фильм для Netflix. Об этом пишет The Sun.

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Роман, который вышел в мае и шесть недель держался в списке бестселлеров The New York Times, рассказывает о тридцатилетней женщине, чья мать погибает в автокатастрофе, и ее последующей истории любви.

Как сообщает Deadline, в романе рассматриваются темы «детских травм, включая потерю родителей в автокатастрофе, проблемы психического здоровья и послеродовую депрессию». Все события происходят в Канаде.

Книга напоминает жизнь самого Гарри — его мать, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. 38-летний Гарри и 42-летняя Маркл познакомились, когда им было чуть за 30, и Маркл снималась в сериале «Форс-мажоры» в Канаде.

Сделка по поводу покупки романа с Penguin Random House могла достигнуть почти $4 миллионов, как утверждает один из источников The Sun.

По словам инсайдера, книга Форчуна особенно понравилась герцогам Сассекским.