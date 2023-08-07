В сети появились кадры со съемок фильма «Майор Гром: Игра»

На официальном YouTube-канале Bubble Comics появился бэкстейдж со съемок блокбастера «Майор Гром: Игра», который станет третьим по счету фильмом франшизы.

Премьера третьего фильма серии запланирована на 2024 год. Главный герой сериала по комиксу — противостоящий злу петербургский майор полиции Игорь Гром. В новой части франшизы главному герои предстоит справиться с популярность после победы над Чумным доктором. Более того, Игорю Грому придется столкнуться лицом к лицу с новой угрозой — злодеем по прозвищу Призрак.