Сборы "Барби" преодолели отметку в $1 млрд

Сборы фильма "Барби" преодолели отметку в $1 млрд за три недели после мировой премьеры. Об этом сообщает телеканал CNN.

© Кадр из фильма "Барби"

Грета Гервинг, создательница киноленты про знаменитую куклу, в свою очередь, стала самой успешной женщиной-режиссером, сделав свой фильм самым кассовым. До этого рекорд принадлежал картине Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина", который собрал в прокате $822,8 млн.

Стоит отметить, что сборы фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, который вышел в прокат в один день с "Барби", составили $552 млн.