Фильм о лидере группы «Король и Шут» выходит в кинотеатрах

Документальную ленту «Михаил Горшенёв. Легенда о «Короле и Шуте» покажут в 26 городах России. Выход документальной ленты об одном из самых известных музыкантов отечественной панк-рок сцены в кинотеатрах страны приурочен к юбилею Горшенёва — 7 августа артисту исполнилось бы 50 лет, сообщает ТАСС.

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Фильм «Михаил Горшенёв. Легенда о «Короле и Шуте» покажут на широких экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, Вологды, Ижевска, Сочи, Екатеринбурга, Волгограда, Уфы, Белгорода, Челябинска, Тюмени, Ульяновска, Тулы, Ставрополя, Саратова, Новосибирска, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Красноярска, Сургута, Перми, Рязани, Набережных Челнов и Краснодара в период с 7 по 13 августа 2023 года.

Работа над лентой велась четыре года. Двухсерийный фильм включает в себя множество архивных съёмок, эксклюзивных интервью с участниками коллектива и других уникальных материалов. Авторы осветили множество аспектов жизни Горшенёва — от непростых отношений с отцом и работы над музыкой для группы до создания зонг-оперы TODD.

Премьера первой части картины состоялась на Московском международном кинофестивале в апреле 2023 года. Вторая серия была опубликована в онлайн-кинотеатре Okko 19 июля.