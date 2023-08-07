«Оппенгеймер» стал самым кассовым фильмом про Вторую мировую войну

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым фильмом про Вторую мировую войну
По итогам третьего уикенда фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана преодолел отметку в $ 552 млн. Как отмечают аналитики, это невероятный результат для трёхчасовой картины с рейтингом «18+» и обилием конкурентов, включая «Миссию: невыполнима 7» и «Барби».
Вместе с этим лента установила новый рекорд: «Оппенгеймер» — самый кассовый фильм про Вторую мировую войну. Ранее лидерство в этом рейтинге удерживал «Дюнкерк» всё того же Нолана, на второй строчке находился «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга, а замыкал тройку «Перл-Харбор» Майкла Бея.
10 самых кассовых фильмов про Вторую мировую войну
- «Оппенгеймер» (2023) — $ 552 млн
- «Дюнкерк» (2017) — $ 527 млн
- «Спасти рядового Райана» (1998) — $ 482 млн
- «Перл-Харбор» (2001) — $ 449 млн
- «Первый мститель» (2011) — $ 370 млн
- «Список Шиндлера» (1993) — $ 322 млн
- «Бесславные ублюдки» (2009) — $ 321 млн
- «Жизнь прекрасна» (1997) — $ 229 млн
- «Ярость» (2014) — $ 212 млн
- «Австралия» (2008) — $ 211 млн
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