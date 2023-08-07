Кино недели: "Как звезды"
17 августа в российский прокат выходит романтическая комедия и полнометражный дебют режиссера Марии Лойтер "Как звезды".
Почему стоит обратить внимание на этот фильм — в материале "Рамблера".
Сюжет
В центре сюжета — история двух девушек, которые пытаются пробиться в киноиндустрию. Соня — начинающая актриса, а Маша озвучивает мультфильмы. Между, казалось бы, абсолютно разными, но при этом одинаково яркими девушками завязывается неожиданная дружба. Живая энергетика подруг привлекает кастинг-директора, и так Соня и Маша попадают в большой актерский мир.
Девушки попадают в неловкие ситуации, ходят на вечеринки, завязывают романы с известными актерами и стараются стать настоящими звездами экрана. Многое оказывается для них в новинку, розовые очки спадают, и ранее волшебный актерский мир уже не кажется таким потрясающим. Соне и Маше предстоит выяснить, сможет ли их дружба выдержать испытания, которые подкидывает жизнь.
Актеры
Роль Сони исполнила актриса Наталья Земцова — звезда сериалов "Эпидемия" и "Восьмидесятые". Машу же сыграла Надежда Иванова, известная по проекту "Мир, дружба, жвачка".
Компанию актрисам составили Юлия Снигирь ("Кровавая барыня", "Время года зима"), Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Квест"). Среди мужчин особенно выделились Гела Месхи ("Топи"), Василий Бриченко ("Трудности выживания").
Режиссер о фильме
Для режиссера Марии Лойтер кинокартина "Как звезды" стала первой полнометражной работой. До этого Лойтер сняла короткометражку под названием "Галангал", которая была представлена на Кинофестивале в Беверли-Хиллз и вошла в шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.
При создании "Как звезды" Мария Лойтер во многом вдохновлялась фильмами "Москва слезам не верит", "Милая Фрэнсис", а также сериалом "Девчонки". По словам режиссера, идея фильма зародилась давно. Изначально Лойтер планировала снять короткий фильм о жизни двух юных выпускниц в столице, но вскоре проект обрел гораздо большие масштабы.
"Со временем мы взрослели и решили немного по-другому подойти к этой истории, сделать героинь старше. Когда ты пытаешься покорить Москву в 30 лет и радикально изменить свою жизнь, это уже другая история, написанная другими красками", — рассказала Лойтер в интервью.
Режиссер также отметила, что сценарий ленты во многом писался именно под исполнительниц главных ролей — Наталью Земцову и Надежду Иванову. С девушками Лойтер познакомилась четыре года назад, и с тех пор все время писала сценарий, опираясь на их образы.
"Встретив этих двух девчонок четыре года назад, я поняла, что хочу снять про них кино, потому что они настолько живые и сумасшедшие", — вспоминала Мария Лойтер.
"Как звезды" получил приз зрительских симпатий на кинофестивале "Дух огня" в марте 2023 года.
Продолжительность
Заявленный хронометраж кинокартины — 99 минут.