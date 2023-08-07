Кино недели: "Как звезды"

17 августа в российский прокат выходит романтическая комедия и полнометражный дебют режиссера Марии Лойтер "Как звезды".

© Кадр из фильма "Как звезды"

Почему стоит обратить внимание на этот фильм — в материале "Рамблера".

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Сюжет

В центре сюжета — история двух девушек, которые пытаются пробиться в киноиндустрию. Соня — начинающая актриса, а Маша озвучивает мультфильмы. Между, казалось бы, абсолютно разными, но при этом одинаково яркими девушками завязывается неожиданная дружба. Живая энергетика подруг привлекает кастинг-директора, и так Соня и Маша попадают в большой актерский мир.

Девушки попадают в неловкие ситуации, ходят на вечеринки, завязывают романы с известными актерами и стараются стать настоящими звездами экрана. Многое оказывается для них в новинку, розовые очки спадают, и ранее волшебный актерский мир уже не кажется таким потрясающим. Соне и Маше предстоит выяснить, сможет ли их дружба выдержать испытания, которые подкидывает жизнь.

Актеры

Роль Сони исполнила актриса Наталья Земцова — звезда сериалов "Эпидемия" и "Восьмидесятые". Машу же сыграла Надежда Иванова, известная по проекту "Мир, дружба, жвачка".

Режиссер о фильме

Для режиссера Марии Лойтер кинокартина "Как звезды" стала первой полнометражной работой. До этого Лойтер сняла короткометражку под названием "Галангал", которая была представлена на Кинофестивале в Беверли-Хиллз и вошла в шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.

При создании "Как звезды" Мария Лойтер во многом вдохновлялась фильмами "Москва слезам не верит", "Милая Фрэнсис", а также сериалом "Девчонки". По словам режиссера, идея фильма зародилась давно. Изначально Лойтер планировала снять короткий фильм о жизни двух юных выпускниц в столице, но вскоре проект обрел гораздо большие масштабы.

"Со временем мы взрослели и решили немного по-другому подойти к этой истории, сделать героинь старше. Когда ты пытаешься покорить Москву в 30 лет и радикально изменить свою жизнь, это уже другая история, написанная другими красками", — рассказала Лойтер в интервью.

Режиссер также отметила, что сценарий ленты во многом писался именно под исполнительниц главных ролей — Наталью Земцову и Надежду Иванову. С девушками Лойтер познакомилась четыре года назад, и с тех пор все время писала сценарий, опираясь на их образы.

"Встретив этих двух девчонок четыре года назад, я поняла, что хочу снять про них кино, потому что они настолько живые и сумасшедшие", — вспоминала Мария Лойтер.

"Как звезды" получил приз зрительских симпатий на кинофестивале "Дух огня" в марте 2023 года.

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