"Оппенгеймер" – самый кассовый фильм о Второй мировой войне

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в течение трёх недель проката собрал почти 553 миллиона долларов, что принесло ему статус наиболее кассового фильма об эпохе Второй мировой войны. Так сообщили прессе в компании Universal.

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Кроме того, "Оппенгеймер" на сегодня считается самым кассовым фильмом 2023 года с высоким возрастным рейтингом R и входит в топ-4 байопиков, заработавших в прокате более полумиллиарда долларов. Вместе с "Оппенгеймером" это "Богемская рапсодия" , "Страсти Христовы" и "Снайпер".

Цифровой релиз "Оппенгеймера" ожидается в ноябре, причем в кинематографической, а не в так называемой режиссёрской версии: у Кристофера Нолана не осталось удалённых для широкого проката сцен.