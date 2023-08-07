"Оппенгеймер" – самый кассовый фильм о Второй мировой войне
Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в течение трёх недель проката собрал почти 553 миллиона долларов, что принесло ему статус наиболее кассового фильма об эпохе Второй мировой войны. Так сообщили прессе в компании Universal.
Кроме того, "Оппенгеймер" на сегодня считается самым кассовым фильмом 2023 года с высоким возрастным рейтингом R и входит в топ-4 байопиков, заработавших в прокате более полумиллиарда долларов. Вместе с "Оппенгеймером" это "Богемская рапсодия" , "Страсти Христовы" и "Снайпер".
Цифровой релиз "Оппенгеймера" ожидается в ноябре, причем в кинематографической, а не в так называемой режиссёрской версии: у Кристофера Нолана не осталось удалённых для широкого проката сцен.
Напомним, лента "Оппенгеймер" посвящена жизни и судьбе физика Роберта Оппенгеймера — одного из тех, кто стоял у истока ядерной бомбы. В ней задействованы Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана, Рами Малек, Гэри Олдман и другие.
Надо отметить, что предыдущий рекорд самого кассового фильма по истории Второй мировой принадлежал фильму "Дюнкерк", который тоже являлся детищем Нолана. Фильм в 2017 году получил по итогам проката 527 миллионов долларов.