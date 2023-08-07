Кончаловский закончил съемки фильма об Октябрьской революции

В Москве завершились съемки многосерийного фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в главной роли. Об этом cказано в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.
Фильм расскажет о трагических событиях Октябрьской революции, а его действие охватит период с 1905 по 1924 год.
«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного», — сказал Кончаловский.
Режиссер подчеркнул, что в предстоящей работе прежде всего планирует рассказать об исторических деятелях с присущими им достоинствами и недостатками.
Всего проект будет состоять из 16 серий, премьера состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре START. В фильме снялись Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов и другие.