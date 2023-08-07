Режиссер-эскимос снимет фильм-фэнтези о героях Чукотки

Российский режиссер Алексей Вахрушев снимет под Анадырем художественный фильм о малой родине. Это первая большая кинолента, которая будет сниматься полностью на Чукотке с привлечением местных жителей. Киносъемки обещают стать драйвером местной экономики и культуры: у местных появится работа, на месте киногородка останется турцентр. Сколько фантастики в планах создателей фильма, а сколько реальности, узнал «ФедералПресс».

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О чем будут снимать фильм и зачем он нужен Арктике

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Алексей Вахрушев родился на Чукотке и хорошо знает местную специфику. События историко-приключенческого фильма с элементами фэнтези «Нуналихтак – хозяин земли» происходят в начале 17 века в поселении морских охотников. По словам режиссера, на киноплощадке нужно создать атмосферу 1610 года.

«Это история подростка, который становится мужчиной. В фильме будет мистика и компьютерная графика: духи ветра, огня, болезней, хозяйка моря. В третьем акте подросток попадает к русским путешественникам, чье судно придрейфовало к чукотскому поселению. В финале юноша возвращается к своим и восстанавливает справедливость», – рассказал «ФедералПресс» подробности Алексей Вахрушев.

Название фильма происходит от местного понятия «хозяин земли». У эскимосов и береговых чукчей это старший мужчина, который поселился первым на открытых землях. Мальчик после череды испытаний становится хозяином своей родной земли.

«Фильм нужен для поднятия самосознания коренных жителей Арктики, которые после учебы в интернатах утрачивают свои корни. Раздвоенное сознание, когда человек оказывается ментально вне этносов, мешает найти свое место в жизни», – говорит Вахрушев.

Как проходил кастинг и где на Чукотке найти настоящих эскимосов

Будущий фильм, словно лакмусовая бумажка, подчеркнул проблемы региона: утрата этносом уникальных черт, маргинализация коренного населения.

«Мы объехали все эскимосские поселки Восточной Чукотки, отсмотрели около 600 человек. Были проблемы с типажами, так как эскимосы после 17 века часто вступали в смешанные браки. Найти крепких мужчин в возрасте 30–40 лет с характерами и без надлома оказалось очень сложно. С чукчами было проще, так как их численность больше», – отметил режиссер.

Создатель фильма сообщил, что потенциальный претендент на роль главного героя уже есть. Но кандидатура пока не утверждена окончательно.

Главных действующих лиц будет 17, в массовых сценах снимутся 50 человек.

В музеях Чукотки появятся национальные костюмы

Гордость режиссера – костюмы для игровой киноленты. Они создаются по старинным технологиям и после съемок отправятся не в костюмерную, а в музейные экспозиции.

«Методом проб и ошибок восстановили технологии изготовления. Одна из них – окрашивание шкуры белька в рубиновый цвет (Белек – новорожденный тюлень с белым мехом. – Прим. ред.), – сообщил Вахрушев.

В итоге рецепт был найден в дневниках экспедиции Георга Стеллера: технология окрашивания шкуры белька была известна у алеутов.

Наряды создают на базе Анадырьского колледжа, их курирует художник по костюмам Оксана Присяжная.

Будет 17 образов для главных действующих лиц: праздничные и повседневные. Отдельно делаются 50 праздничных и повседневных эскимосских и чукотских костюмов для массовки.

«Думаю, что Кунсткамера будет плакать горючими слезами по этим нарядам, потому что костюмы шьются по традиционным эскимосским технологиям: нитями из жил, отделкой из оленьих шкур», – отмечают создатели фильма.

Что хорошего ждать от съемок фильма

Наряды массовки станут униформой для работников будущего этнопарка.

Этнопарк «Нуналихтак – хозяин земли» строится на мысе Опасный, в пяти километрах от поселка Эгвекинот. Когда тут создадут всю инфраструктуру, приступят к съемкам.

Для работы в будущем этнопарке планируется нанять жителей местной общины. Будут задействованы и киношные лодки – на них можно ходить в море для промысла и катать туристов.

«Были сделаны настоящие каяки, которые на Чукотке исчезли давно, хотя на Аляске они просуществовали до первой четверти 20 века. Каяк – исключительно эскимосское изобретение, и по непонятным причинам они исчезли после 17 века с российской территории», – рассказал режиссер.

Так как фильм будет на трех языках: русском, эскимосском и чукотском, создатели фильма хотят запустить «языковые гнезда» – открыть в местных поселениях лингафонные кабинеты.

«Людей, которые участвовали в кастинге, я настраивал учить свой родной язык. Дело упирается в деньги, лингафонный кабинет стоит в пределах миллиона рублей. Но если с начала этого учебного года учить язык, то к началу съемок народные актеры уже смогут говорить на нем», – информирует Алексей Вахрушев.

Окончание строительства этноцентра запланировано на конец августа – середину сентября. Если закончат в 2023 году, то осенью 2024-го планируется первый блок съемок. Они пройдут в Заливе Креста в два этапа: марте – апреле и августе – сентябре.