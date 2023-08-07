У "Отряда самоубийц" появится режиссерская версия

У первого "Отряда самоубийц" всё-таки появится режиссёрская версия. Об этом в своём микроблоге в социальной сети X (заблокирована в РФ) написал режиссёр Дэвид Эйр .

Эйр не раз говорил о том, что его версию "Отряда самоубийц" выгодно отличается от той, которую выпустили продюсеры. Глядя на нашумевшую режиссёрскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, он не раз говорил о желании перевыпустить свою картину.