Вышел русский трейлер хоррора "под Линча" "Проклятое наследие"

"Джонни - настоящая бунтарка. После обряда семейного заклинания по её обузданию, больше похожего на проклятие, в девушке неожиданно открылись мистические силы. И всё же свой удивительный дар она хочет использовать во благо. По крайней мере, пока. Поэтому, когда из её школы начинают исчезать подростки, Джонни отправляется на охоту", - это синопсис.