Вышел русский трейлер хоррора "под Линча" "Проклятое наследие"
Компания "Каропрокат" публикует русский трейлер американо-французского фильма "Проклятое наследие" (в оригинале - "Преступник", Perpetrator) с Алисией Сильверстоун.
"Джонни - настоящая бунтарка. После обряда семейного заклинания по её обузданию, больше похожего на проклятие, в девушке неожиданно открылись мистические силы. И всё же свой удивительный дар она хочет использовать во благо. По крайней мере, пока. Поэтому, когда из её школы начинают исчезать подростки, Джонни отправляется на охоту", - это синопсис.
В ролях также: Киа МакКирнан ("Ночное небо", "Мейр из Исттауна"), Крис Лоуэлл ("Изобретая Анну", "Прислуга","Мне бы в небо"), Джош Байуотер ("Чикаго в огне","Измена"), Эйвери Холлидэй ("Ночное небо"), Казимер Джоллетт ("Хрупкие создания"), Мелани Либёрд ("Игра престолов").
Режиссёр - Дженнифер Ридер ("З/Л/О 94").
Критики обещают "идеальное сочетание Дэвида Линча и Джона Хьюза".
Фильм вошёл в основную программу минувшего Берлинале, а также демонстрировался на фестивале "Трайбека". Премьера в России - 14 сентября.