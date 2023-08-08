3 причины посмотреть фильм "Баба Яга спасает мир"

Хитрая колдунья из русских сказок в очередной раз стала героиней полнометражного фильма.

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3 августа в прокат вышел новый фильм, в котором реальность сплетается с сюжетами знакомых с детства сказок — "Баба Яга спасает мир". Спустя несколько дней после старта показов картина Карена Захарова вошла в топ по сумме сборов в России и странах СНГ. Чем обусловлен секрет успеха новинки? Сейчас расскажем.

Причина номер раз: актёрский состав. В фильме снялись Глафира Тарханова, Марат Башаров, а в главную героиню перевоплотилась Людмила Артемьева, не побоявшаяся сменить образ интеллигентной красавицы из "Сватов" на кривой нос и костяную ногу Яги;

Причина номер два: реальность и сказка перемешиваются, границы между ними размываются. Мальчик Сенька из-за своего любопытства попадает в сказочный лес, где обитают заколдованные Ягой сказочные персонажи. Чтобы колдовство не утратило силу и зло не завладело всецело сказочной вселенной, хозяйка избушки на курьих ножках отправляется в современный город и погружается в привычные нам, но не знакомые ей, будни мегаполиса;