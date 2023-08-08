«Астрал 5» стал самым кассовым фильмом ужасов 2023 года

По итогам очередного уикенда фильм ужасов «Астрал 5: Красная дверь» заработал $ 182,5 млн в мировом прокате. Теперь это официально самый кассовый хоррор 2023 года — ранее лидерство удерживал «М3ГАН» ($ 179 млн).

События «Астрала 5» разворачиваются спустя десять лет после событий первых двух фильмов. Джош Ламберт отправляется на Восточное побережье США, чтобы отправить своего сына Далтона в местный университет. Однако мечта юноши превращается в кошмар, когда подавленные демоны его прошлого внезапно возвращаются и начинают преследовать их обоих.