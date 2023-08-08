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Режиссер Ковтунец рассказал, каких фильмов не хватает киноиндустрии в России

В российской киноиндустрии наблюдается нехватка фильмов для современной молодежи, которые могли бы в игровом формате продвигать воспитательную, но не назидательную тематику, рассказал в интервью «Пятому каналу» президент программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец.

Режиссер Ковтунец рассказал, каких фильмов не хватает киноиндустрии в России
© Газета.Ru

«[Сейчас в России] не хватает кино, которое что-то цепляло бы в сердце <...>. Мы все-таки, когда идем в кинотеатр, идем для того, чтобы немножко отдохнуть, немножко переключиться. Нам не хочется, чтобы нас грузили. И нам хочется, чтобы в этом достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то важных, глубоких вещах. Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — сказал он.

По его словам, у российского кинематографа есть огромный потенциал, однако данную структуру необходимо развивать.

Накануне генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», продюсер, актер дубляжа Алексей Рязанцев сказал, что будущее российской киноиндустрии является оптимистичным, несмотря на уход зарубежных фильмов из кинопроката. По его мнению, в будущем «индустрия должна встать на ноги».

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