Режиссер Ковтунец рассказал, каких фильмов не хватает киноиндустрии в России

«[Сейчас в России] не хватает кино, которое что-то цепляло бы в сердце <...>. Мы все-таки, когда идем в кинотеатр, идем для того, чтобы немножко отдохнуть, немножко переключиться. Нам не хочется, чтобы нас грузили. И нам хочется, чтобы в этом достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то важных, глубоких вещах. Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — сказал он.