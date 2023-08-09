Что известно о второй части фильма «Дюна»

«Дюна: вторая часть» (Dune: Part Two) — это прямое продолжение фильма 2021 года. Сюжет основан на одноименном романе Фрэнка Герберта, который до выхода картины Дени Вильнева признавался неэкранизируемым из-за размаха и сложности сюжетных арок. По признанию режиссера, он никогда не взялся бы за работу над «Дюной», если бы ему поставили задачу уместить всю историю в один фильм. Вильнев намерен снять как минимум три ленты, так что за второй частью «Дюны», скорее всего, последует и третья. «Лента.ру» выяснила, о чем будет вторая часть блокбастера Дени Вильнева и почему мировая премьера «Дюны-2» может не состояться в назначенный срок.

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Когда выйдет вторая часть «Дюны»?

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Премьеру «Дюны-2» переносили несколько раз. Сначала сообщалось, что фильм выйдет 20 октября 2023 года, позже дату передвинули на 17 октября, а затем — на 3 ноября 2023 года. Пока это официальные сроки релиза.

Официально вторая часть «Дюны» выйдет 3 ноября 2023 года

Однако недавно стало известно, что компания Warner Bros. рассматривает возможность переноса премьеры на 2024 год — возможно, картину впервые покажут на Каннском кинофестивале.

Главная причина — забастовка Гильдии киноактеров США, которую объявили в ночь на 14 июля. Участники протеста требуют от киностудий повышения оплаты труда и пересмотра контрактов актеров с учетом доходов от стриминговых сервисов. Из-за ограничений Гильдии исполнители главных ролей — Тимоти Шаламе, Зендея и другие — не могут участвовать в медийном продвижении картины, а без качественной PR-кампании фильм может провалиться в прокате.

Пока официальных комментариев относительно переноса нет. Остается только надеяться, что «Дюну-2» выпустят в срок. При этом в России официального релиза не будет — еще в 2022 году компания Warner Bros. приостановила поставку картин в российские кинотеатры.

Кто сыграет во второй части «Дюны»?

Во втором фильме к своим ролям вернутся почти все главные герои первой части «Дюны», также появятся новые персонажи, очень важные для развития сюжета.

Актерский состав «Дюны-2»:

Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес, молодой герцог, наследник дома Атрейдесов и, по мнению Фременов, пророк, которому предначертано спасти народ пустыни от захватчиков;

Зендея — Чани из племени Фременов, наложница и возлюбленная Пола;

Ребекка Фергюсон — леди Джессика, мать Пола, обладающая сверхъестественными способностями;

Кристофер Уокен — император Шаддам IV, глава дома Коррино;

Флоренс Пью — принцесса Ирулан Коррино, старшая дочь императора Шаддама IV;

Джош Бролин — Гурни Халлек, оружейник дома Атрейдесов, друг семьи и наставник Пола;

Стивен Маккинли Хендерсон — Суфир Хават, ментат дома Атрейдесов (вымышленная профессия в мире Дюны, ментаты —люди с выдающимися аналитическими и познавательными способностями, которые по сути выполняют работу компьютеров);

Хавьер Бардем — Стилгар, предводитель Фременов;

Стеллан Скарсгард — барон Владимир Харконнен, глава клана, мечтает захватить Арракис и получить неограниченный доступ к специи;

Остин Батлер — Фейд-Раута Харконнен, племянник и наследник Владимира Харконнена;

Дейв Батиста — Глоссу Зверь Раббан Харконнен, старший племянник Владимира Харконнена, наместник клана на Арракисе, назначенный после свержений Атрейдесов.

Также в фильме может вновь появиться Джейсон Момоа — судя по книге, его персонажа должны клонировать. В произведении Фрэнка Герберта клоны сыграли важную роль в развитии сюжета.

Большое значение отводится и персонажу Флоренс Пью — принцессе Ирулан. Кроме того, Чани — персонаж Зендеи — получит больше экранного времени.

Тимоти Шаламе тепло отзывался о своих партнершах по съемкам:

"Флоренс привнесла в свою роль серьезности. Она просто невероятная актриса. И я очень рад, что во второй части у Зендеи будет больше экранного времени, чтобы ее персонаж раскрылся. Мы очень подружились на съемках, Зендея стала мне как сестра".

Кстати, на роль антагониста Пола — Фейд-Рауты Харконнена — изначально Гарри Стайлз, однако в итоге ему предпочли Остина Батлера.

В том, что роль императора досталась Кристоферу Уокену, фанаты «Дюны» увидели некую закономерность — в 2001 году актер снялся в клипе группы Fatboy Slim на песню Weapon of Choice. Там есть такие строки «иди неритмично, тогда червь не сможет на тебя напасть» — это прямая отсылка к роману, а точнее — к технике безопасности на Арракисе, ведь в песках пустыни живут огромные черви, которые очень чувствительны к подземным вибрациям. Поэтому для передвижения по планете героям приходится использовать специальную скользящую походку, чтобы черви на них не напали.

Предыдущие экранизации «Дюны»

Роман «Дюна» Фрэнка Герберта впервые был опубликован в 1963 году. В течение двух лет произведение выходило главами, а позже Герберт выпустил продолжения «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-Император Дюны», «Еретики Дюны», «Капитул Дюны».

Роман принес автору огромную популярность и ряд престижных наград, цикл «Дюна» оказал мощное влияние на мировую культуру фантастики — книгой вдохновлялись даже авторы «Звездных войн».

Экранизировать «Дюну» впервые попытался драматург и продюсер Алехандро Ходоровски. В 1970-х он собрал творческую группу, куда вошли кинорежиссер Орсон Уэллс, художник Сальвадор Дали, участники группы Pink Floyd и другие. При подготовке картины Ходоровски и его команда создали визуальные концепты, которые позже легли в основу «Звездных войн» и «Чужого», а также повлияли на многие другие фильмы в жанре научной фантастики. Однако съемки самой «Дюны» так и не начались из-за «недостаточно голливудской» концепции картины.

3 000 рисунков раскадровки было создано для съемок первой «Дюны», позже на их основе вышел комикс L'Incal

Примерно через десять лет на экранизацию романа замахнулся режиссер Дэвид Линч. В 1984 году он выпустил свой вариант «Дюны» с Кайлом МакЛокленом в главной роли. Ранее актер уже снимался в нескольких картинах Линча, самая известная его роль — в мистическом сериале «Твин Пикс».

Несмотря на уже сложившийся тандем Линча и МакЛоклена, а также на работу профессиональной команды, «Дюна» 1984 года провалилась в прокате. Фанаты книги не признали картину Линча из-за большого количества несоответствий.

Позже роман Фрэнка Герберта пытались экранизировать в формате сериала. Трехсерийные шоу «Дюна» и «Дети Дюны», которые выходили в начале 2000-х на Sci Fi Channel, в итоге получили премии «Эмми» и имели больший успех, чем полнометражные экранизации.

О чем была первая часть «Дюны»?

В центре сюжета молодой наследник аристократического рода Атрейдесов по имени Пол, которого в экранизации Дени Вильнева играет Тимоти Шаламе. По приказу падишах-императора его семья покидает свой дом — планету Каладан — и отправляется на Арракис, планету, сплошь покрытую песчаными морями, из-за чего ее называют Дюной.

В песках Арракиса содержится spice (в русском дубляже — специя), особая пряность, которая является уникальным ресурсом — она позволяет путешествовать в межпланетном пространстве, а тем, кто употребляет ее в пищу, специя дает долголетие, сверхъестественную силу и ловкость. Таких людей видно сразу — из-за специи их глаза приобретают ярко-синий цвет.

Так называемая «специя» — важнейший ресурс во вселенной «Дюны»

Специя Дюны — главный источник богатства для всей империи. Поэтому Атрейдесов и отправили на Арракис — лидер клана Лето I, отец Пола, должен восстановить регулярные поставки специи в государство. Однако эта миссия невыполнима — вот уже несколько веков Дюной владеет семья Харконненов, которые ни за что не отдадут контроль над ценнейшим ресурсом. Император просто захотел уничтожить сильный клан Атрейдесов, но не своими руками, а в процессе жестокой войны с Харконненами.

По прибытии на Арракис Лето попадает в плен, а его наложница, мать Пола, и сам наследник укрываются в пустыне. Им приходится искать помощи у местных жителей Фременов, и, чтобы добиться уважения гордого народа пустыни, Полу нужно одолеть предводителя племени в честном поединке.

Стоит подчеркнуть, что Пол — не просто наследник рода Атрейдесов. Юноша, как и его мать, обладает сверхъестественными способностями — он умеет гипнотизировать и подчинять себе людей силой мысли. Также он часто видит вещие сны — в одном ему явилась девушка по имени Чани (Зендея), которую он позже встретил среди Фременов.

О чем будет вторая часть «Дюны»?

В июне 2023 года Warner Bros. Discovery ожидаемых премьер.

В центре внимания снова окажутся Пол и Чани. Объединившись с жителями пустыни, наследник Атрейдесов попытается отомстить заговорщикам, взявшим в плен его отца. То есть «Дюна-2» — это прямое продолжение ленты 2021 года, и вторая часть блокбастера Дени Вильнева продолжит рассказывать историю ровно с того момента, где закончился первый фильм.

"Важно — это не сиквел, а продолжение истории с того момента, где мы оставили героев в конце первого фильма. Никаких прыжков во времени нет. Я хотел добиться максимальной преемственности между первой и второй частью", — Дени Вильнев, режиссер.

В трейлере зрителям впервые показали главного антагониста — императора Шаддама IV Коррино. По книге правитель вступает в сговор с Харконненами, разрешает им уничтожить Атрейдесов и окончательно захватить Арракис.

Особо раздражает императора Пол, который уже окрестил себя пророком и намерен захватить контроль над миром Дюны. При этом сам герой боится своей победы, ведь если Пол добьется неограниченной власти, он рискует стать таким же чудовищем, как и Харконнены.

Судя по масштабам и касту, студия возлагает большие надежды на вторую часть «Дюны». Сам Дени Вильнев отмечал, что в новом фильме будет еще больше экшена: первая «Дюна» была лишь завязкой, а кульминация истории еще впереди.

Из интересного — во второй части зрителям расскажут историю любви Пола и Чани. Трагедия их отношений в том, что для достижения мира герою придется жениться по расчету на дочери императора принцессе Ирулан (Флоренс Пью).

В конце июля 2023-го вышел последний трейлер второй части «Дюны». В нем создатели более подробно показали переживания Пола по поводу грядущего восстания. Становится понятно, что вторая часть будет более зрелищной — с обилием спецэффектов и множеством болевых сцен. Также в трейлере есть намек на важную роль в развитии сюжета героини Флоренс Пью.

Интересные факты о «Дюне-2»

1. Съемки второго фильма продолжила та же команда, которая работала над первой частью: режиссер Дени Вильнев, сценарист Джон Спэйтс, оператор Грег Фрейзер, который, кстати, принимал участие в создании приквела уже упомянутых «Звездных войн».

2. За музыкальное сопровождение отвечал композитор Ханс Циммер, автор саундтреков для «Короля Льва», «Интерстеллара», «Темного рыцаря», и многих других масштабных проектов. Циммер даже Кристофера Нолана, чтобы написать музыку для «Дюны».

3. Также к работе над фильмом привлекли писателя и художника Дэвида Петерсона, автора дотракийского и валирийского языков для «Игры престолов». В «Дюне» герои общаются на особом языке жестов, придуманном Петерсоном. Также он разработал язык народа пустыни Фременов.

4. «Дюну-2» снимали сразу в нескольких уголках планеты — Будапеште, Италии, Иордании и ОАЭ. В частности, съемочной площадкой стало кладбище в итальянском городе Альтиволе — местные власти на неделю закрыли туда доступ для горожан.

5. По словам Зендеи, актеры часто работали в спешке — нужно было отснять достаточно материала, пока длится «золотой час», самое красивое время на закате, когда солнце отдает мягким, рассеянным светом.

6. Важную роль создатели отвели костюмам и в целом внешнему виду героев. В новом фильме, помимо удивительных образов жителей пустыни и представителей клана Атрейдесов, зрители увидят подданных дома Коррино и многочисленных представительниц монашеского ордена Бене Гессерит.

7. Режиссер «Дюны» намеренно попросил художницу по костюмам Жаклин Уэст сделать образы приближенными к классике научной фантастики и не особо вдохновляться sci-fi-образами компьютерных игр.

"Дени Вильнев был таким убедительным. Он сказал, что не хочет костюмы в типичном для видеоигр стиле и попросил создать что-то более жизненное, приближенное к классике", — Жаклин Уэст, художник по костюмам.