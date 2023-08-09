Уэс Андерсон получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Режиссер Уэс Андерсон получит особый приз 80-го Венецианского кинофестиваля за особый вклад в развитие кинематографа. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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Режиссер получит получит специальный приз Glory to the Filmmaker Award — ежегодно его создают ювелирный дом Cartier и бренд швейцарских часов Jaeger-LeCoultre специально для церемонии награждения на фестивале. Статуэтка выполнена в виде головы льва, ее традиционно получают кинодеятели, внесшие наиболее оригинальный вклад в развитие кино.

Торжественная церемония пройдет во Дворце кино 1 мая перед показом нового фильма Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» с Рэйфом Файнсом, Бенедиктом Камбербэтчем, Девом Пателем, Беном Кингсли и Ричардом Айоади в главных ролях.