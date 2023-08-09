Режиссер "Добычи" намекнул на новую часть "Хищника"
Дэн Трахтенберг, режиссёр нашумевшей картины "Добыча", намекнул на съемки новой части франшизы "Хищник".
Портал The Playlist приводит слова режиссёра:
"Намекну, что, пока мы заканчивали фильм, велись очень многообещающие разговоры. Студия, я сам, сценарист и продюсеры обсуждали, какие безумные вещи мы могли бы сделать дальше. И мысли о продолжении не покидали наши головы".
Картина "Добыча" о противостоянии легендарного космического охотника и индейской девушки произвела неоднозначное впечатление на критиков, но в целом была благосклонно принята зрителем. Многие даже называют её лучшей частью со времен оригинального фильма со Шварценеггером.