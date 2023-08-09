Ким Кардашьян и Канье Уэста сравнили с королевской семьей в новой документалке

Стриминг HBO Max выпустил документальный фильм «Ким против Канье: Развод», который состоит из двух частей. Трейлер к нему можно увидеть на YouTube-канале кинотеатра.

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Создатели уверяют, что предстоящая лента покажет версии обеих сторон конфликта. При этом в съемках не были задействованы ни близкие люди звездной пары, ни сами участники бракоразводного процесса.

В опубликованном Max коротком ролике Кардашьян и Уэста называют самыми могущественными и узнаваемыми именами в мире, сравнивая с американской королевской семьей.

Сюжет ленты основан на том, почему звездная пара решила расторгнуть брак. Фильм также исследует взлеты и падения в их отношениях.

30 ноября 2022 года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись. Они получили совместную опеку с «равным доступом» к своим четырем детям.

В январе 2023-го стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца.