Ким Кардашьян и Канье Уэста сравнили с королевской семьей в новой документалке

Стриминг HBO Max выпустил документальный фильм «Ким против Канье: Развод», который состоит из двух частей. Трейлер к нему можно увидеть на YouTube-канале кинотеатра.
Создатели уверяют, что предстоящая лента покажет версии обеих сторон конфликта. При этом в съемках не были задействованы ни близкие люди звездной пары, ни сами участники бракоразводного процесса.
В опубликованном Max коротком ролике Кардашьян и Уэста называют самыми могущественными и узнаваемыми именами в мире, сравнивая с американской королевской семьей.
Сюжет ленты основан на том, почему звездная пара решила расторгнуть брак. Фильм также исследует взлеты и падения в их отношениях.
30 ноября 2022 года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись. Они получили совместную опеку с «равным доступом» к своим четырем детям.
В январе 2023-го стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца.
Примерно в то же время звезда реалити Кардашьян призналась, что тоже готова выйти замуж и родить детей.