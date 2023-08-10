Как же, демон, ты хитёр: выходит ужастик «Игра в прятки»
31 августа в российский прокат выходит хоррор «Игра в прятки». Главные роли в фильме исполнили Наталия Дайер («Очень странные дела») и Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»). Одними из продюсеров фильма выступили братья Руссо.
Фильм расскажет историю о группе подростков, нашедших проклятый нож, из которого высвобождается демон, заставляющий их играть в ужасные, смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие.
«Игра в прятки» – это полнометражный режиссерский дебют Эрен Селебоглу и Эри Коста, которые сняли фильм по сценарию, написанному совместно с Джей Джей Брейдером («Академия вампиров»). Ранее Коста работал в продюсерской команде над проектами «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Протвостояние», а Эрен в прошлом отвечал за сценарий и режиссуру сериала «Клиника».