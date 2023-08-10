Как же, демон, ты хитёр: выходит ужастик «Игра в прятки»

31 августа в российский прокат выходит хоррор «Игра в прятки». Главные роли в фильме исполнили Наталия Дайер («Очень странные дела») и Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»). Одними из продюсеров фильма выступили братья Руссо.

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Фильм расскажет историю о группе подростков, нашедших проклятый нож, из которого высвобождается демон, заставляющий их играть в ужасные, смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие.