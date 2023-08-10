Вышел трейлер приквела «Джона Уика»

Стриминговый сервис Peacock представил дебютный трейлер мини-сериала «Континенталь» — приквела Джона Уика. Ролик опубликован на YouTube.

Местом действия всех трех эпизодов шоу станет легендарный отель для киллеров во вселенной кинофраншизы «Джон Уик» в Нью-Йорке 1970-х годов.

По сюжету молодой мафиози Уинстон Скотт в исполнении Колина Вуделла (в основных фильмах его сыграл Иэн МакШейн) начинает свой путь к становлению управляющим отеля. В сериале также появится молодой Харон (Айомиде Адегун) — в основной серии фильмов его играл Лэнс Реддик. Сериал представит альтернативную версию исторических событий, включая приход к власти бандитских структур и череды забастовок профсоюзов.

В трейлере появляется Кормак в исполненнии Мела Гибсона.