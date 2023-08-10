Галь Гадот обливает Шварценеггера кофе
В сети опубликован промо-ролик новой картины от Netflix "Каменное сердце" со звездами Голливуда Галь Гадот и Арнольдом Шварценеггером.
Действие разворачивается в кофейне в офисе стриминговой компании. Примеривший на себя неожиданную роль бариста Шварценеггер готовит для посетителей взрывоопасный кофе. Но в итоге сам становится мишенью для атаки со стороны Гадот.
"Каменное сердце" - экшн-картина об агенте разведки, которой поручено похитить устройство с самым мощным в мире искусственным интеллектом. В главной роли - Галь Гадот. Режиссер - Том Харпер, известный по работе над "Острыми козырьками". Релиз на стриминге намечен на ближайшие выходные.