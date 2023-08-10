В сети появился трейлер фильма «Праздники»

Трейлер комедии Бориса Дергачёва опубликован на канале компании «Централ Партнершип». Для артиста этот фильм стал дебютом в качестве режиссёра-постановщика. Сюжет картины вращается вокруг семьи, которая столкнулась с серьёзной проверкой на прочность, когда её тайны внезапно стали явью.