Лучшие фильмы с Райаном Гослингом, которые стоит посмотреть

Имя этого прекрасного актера сейчас у всех на устах. И конечно, на волне популярности «Барби», стоит пересмотреть и другие фильмы с Райаном Гослингом.

© Кадр из фильма "Место под соснами"

«Рамблер» предлагает подборку отличных фильмов с Райаном Гослингом для вечера в домашней обстановке.

Видео дня

1. Место под соснами

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал

Каскадер Люк Глэнтон ездит по стране и выступает перед публикой, но когда узнает, что у него есть сын, решает оставить опасное ремесло. Но что-то идет не так. Кстати, со своей будущей женой Райан Гослинг познакомился на съемках этого фильма. С Евой Мендес они воспитывают троих детей.

2. Бегущий по лезвию 2049

Год выхода: 2017

Страна: США, Великобритания, Канада, Испания

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Кроме Гослинга, в фильме можно увидеть Харрисона Форда, Ану де Армас и Джареда Лето. Сюжет основан на том, что однажды один репликант узнает о том, что человечеству грозит опасность. Теперь репликант по имени Кей должен разыскать бывшего офицера Рика Декарда.

3. Только Бог простит

Год выхода: 2012

Страна: Дания, Франция, США

Жанр: драма, криминал, боевик

Кадр из фильма "Только Бог простит"

Мужчина спасается от тюремного заключения в Бангкоке. Здесь он открывает клуб тайского бокса, но под его вывеской занимается торговлей наркотиками. А его мать мечтает о мести тем, кто убил его брата.

4. Ларс и настоящая девушка

Год выхода: 2007

Страна: США, Канада

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Кадр из фильма "Ларс и настоящая девушка"

Ларс живет в маленьком городе и страшно страдает от застенчивости. Но все меняется, когда он влюбляется в секс куклу. За эту роль Гослингу дали номинацию на «Золотой глобус», правда победил в ней другой актер. Но фильм смешной и веселый – смотреть точно стоит.

5. Драйв

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: криминал, драма, триллер

Кадр из фильма "Драйв"

Человек, у которого нет даже имени, работает каскадером и водителем у бандитов. Но вдруг на него объявляют охоту, и теперь ему предстоит спастись самому и спасти свою семью. Если не знаете, откуда все эти мемы с Гослингом, посмотрите фильм.

6. Славные парни

Год выхода: 2016

Страна: США, Великобритания

Жанр: криминал, комедия, боевик

Бандит и детектив решают работать вместе, чтобы разыскать девушку. Но чем дальше продвигается расследование, тем запутаннее становится дело. Зрители и критики фильм оценили хорошо, но в прокате он показал результаты не самые впечатляющие.

7. Ла Ла Ленд

Год выхода: 2016

Страна: США, Гонконг

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия

Актриса и джазовый музыкант мечтают об успехе, и чем он ближе, тем хуже отношения в их паре. И однажды они оказываются перед тяжелым выбором – любовь или карьера. Фильм получил массу наград и еще больше номинаций, включая «Оскар». Правда и на этот раз Гослинг остался без статуэтки.

8. Барби

Год выхода: 2023

Страна: США, Великобритания

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

Кадр из фильма "Барби"