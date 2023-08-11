Лучшие фильмы с Райаном Гослингом, которые стоит посмотреть
Имя этого прекрасного актера сейчас у всех на устах. И конечно, на волне популярности «Барби», стоит пересмотреть и другие фильмы с Райаном Гослингом.
«Рамблер» предлагает подборку отличных фильмов с Райаном Гослингом для вечера в домашней обстановке.
1. Место под соснами
- Год выхода: 2012
- Страна: США
- Жанр: триллер, драма, криминал
Каскадер Люк Глэнтон ездит по стране и выступает перед публикой, но когда узнает, что у него есть сын, решает оставить опасное ремесло. Но что-то идет не так. Кстати, со своей будущей женой Райан Гослинг познакомился на съемках этого фильма. С Евой Мендес они воспитывают троих детей.
2. Бегущий по лезвию 2049
- Год выхода: 2017
- Страна: США, Великобритания, Канада, Испания
- Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма
Кроме Гослинга, в фильме можно увидеть Харрисона Форда, Ану де Армас и Джареда Лето. Сюжет основан на том, что однажды один репликант узнает о том, что человечеству грозит опасность. Теперь репликант по имени Кей должен разыскать бывшего офицера Рика Декарда.
3. Только Бог простит
- Год выхода: 2012
- Страна: Дания, Франция, США
- Жанр: драма, криминал, боевик
Мужчина спасается от тюремного заключения в Бангкоке. Здесь он открывает клуб тайского бокса, но под его вывеской занимается торговлей наркотиками. А его мать мечтает о мести тем, кто убил его брата.
4. Ларс и настоящая девушка
- Год выхода: 2007
- Страна: США, Канада
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
Ларс живет в маленьком городе и страшно страдает от застенчивости. Но все меняется, когда он влюбляется в секс куклу. За эту роль Гослингу дали номинацию на «Золотой глобус», правда победил в ней другой актер. Но фильм смешной и веселый – смотреть точно стоит.
5. Драйв
- Год выхода: 2011
- Страна: США
- Жанр: криминал, драма, триллер
Человек, у которого нет даже имени, работает каскадером и водителем у бандитов. Но вдруг на него объявляют охоту, и теперь ему предстоит спастись самому и спасти свою семью. Если не знаете, откуда все эти мемы с Гослингом, посмотрите фильм.
6. Славные парни
- Год выхода: 2016
- Страна: США, Великобритания
- Жанр: криминал, комедия, боевик
Бандит и детектив решают работать вместе, чтобы разыскать девушку. Но чем дальше продвигается расследование, тем запутаннее становится дело. Зрители и критики фильм оценили хорошо, но в прокате он показал результаты не самые впечатляющие.
7. Ла Ла Ленд
- Год выхода: 2016
- Страна: США, Гонконг
- Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия
Актриса и джазовый музыкант мечтают об успехе, и чем он ближе, тем хуже отношения в их паре. И однажды они оказываются перед тяжелым выбором – любовь или карьера. Фильм получил массу наград и еще больше номинаций, включая «Оскар». Правда и на этот раз Гослинг остался без статуэтки.
8. Барби
- Год выхода: 2023
- Страна: США, Великобритания
- Жанр: комедия, приключения, фэнтези
Самый ожидаемый и очень успешный фильм этого лета, который бьет рекорд за рекордом. Гослинг в роли Кена красив и обаятелен, а еще спел несколько песен для этого фильма.