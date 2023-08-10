Лауреатами Выборгского фестиваля стали фильмы "Свет", "Лунатики"

Лауреатами Выборгского фестиваля стали фильмы "Свет", "Первое лето", "Лунатики"
Выборгский фестиваль вернул себе прежнее название "Окно в Европу". Об этом сообщил на торжественной церемонии закрытия фестиваля в Выборгском старинном замке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Заявление губернатора было встречено овациями.
"Я прошу вернуть фестивалю историческое название. - сказал он в своем выступлении. - "Окно в Европу" - правильное и сильное название. Петр I открывал это окно, не нам его закрывать. Если кому-то это не нравится, то пусть закрывают его с другой стороны".
Затем жюри трех конкурсов объявило победителей XXXI фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Главный приз игрового конкурса получил фильм Антона Коломейца "Свет", он же удостоен Большого приза имени Армена Медведева и Спецприза жюри за лучший актерский ансамбль.
Приз за лучшую мужскую роль получил Тимофей Кочнев в фильме "Первое лето" Сергея Илютина, лучшей исполнительницей женской роли названа Дарья Савельева в картине "Привет, мама" режиссера Или Малаховой.
Специальный приз жюри "За сближение авторского кино со зрительским" получил фильм "Одним днем" режиссера Стаса Иванова. Эта же картина награждена призом Гильдии киноведов и кинокритиков.
Дипломом жюри отмечена якутская драма "Схватка" Никандра Федорова.
В конкурсе неигрового кино главный приз получил фильм Юрия Мокиенко "Отцы", в конкурсе анимационного кино - "Полынь" Нади Гольдман.
В программе "Выборгский счет" призом за лучший сценарий награждены "Лунатики" Юрия Мороза.
Жюри игрового конкурса возглавлял режиссер Сергей Урсуляк.