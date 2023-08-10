Лауреатами Выборгского фестиваля стали фильмы "Свет", "Лунатики"

"Я прошу вернуть фестивалю историческое название. - сказал он в своем выступлении. - "Окно в Европу" - правильное и сильное название. Петр I открывал это окно, не нам его закрывать. Если кому-то это не нравится, то пусть закрывают его с другой стороны".