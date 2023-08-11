В России снимут фильм про затонувший корабль «Валаамский монастырь»

В России стартовал проект «Пароход времени «Валаамский монастырь», который начался с 10-дневной подводной экспедиции дайверов к затонувшему кораблю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на клуб дайверов «Диво».

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Авторы проекта считают, что благодаря его реализации можно будет привлечь молодежь к истории России, получить новые знания о культуре Валаама 20 века и ускорить развитие российской подводной археологии. В клубе дайверов разработали комплекс необходимых для реализации проекта мероприятий. Первым из них станет 10-дневная подводная экспедиция к затонувшему на дне Никоновской бухты кораблю «Валаамский монастырь».

Дайверы планируют изучить судно, собрать новые данные и по возможности найти артефакты, которые пригодятся при съемках кино. По данным СМИ, пароход принадлежал Валаамскому монастырю с 1931 по 1937 год, он затонул во время войны Финляндии и СССР, так как был мобилизован финским флотом. Руководитель клуба подводного плавания «ДИВО» Сергей Куликов добавил, что в фильме будут использовать компьютерную графику и элементы подводной съемки, чтобы сделать его более визуально привлекательным.