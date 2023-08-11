"Париж. Все включено": комедия о любви и судьбоносных встречах

24 августа состоится премьера франко-бельгийской комедии "Париж. Все включено" о любви и судьбоносных встречах.

© Кадр из фильма "Париж. Все включено"

Почему стоит обратить внимание на этот фильм – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главный герой по имени Тридан – самый настоящий гедонист и опытный путешественник. Всю свою жизнь он проработал в развлекательном клубе, а в перерывах разъезжал по разным уголкам мира, от чего получал истинное удовольствие. Но вот Тридану исполнилось 50 лет, и он принял решение уволиться. Почему? Его внезапно захватили воспоминания о девушке по имени Виолетта, в которую он был влюблен… почти 40 лет тому назад.

Воодушевленный мужчина отправляется на поиски первой возлюбленной, но перед этим ему суждено пережить еще одно роковое событие. Так, Тридан знакомится со своим сводным братом Луи, которого до сих пор ни разу не видел. Встреча оставила разные впечатления для каждого: энергичный и общительный Тридан был приятно удивлен, а сдержанный Луи не разделил радости новоиспеченного родственника. Последний, чтобы не проводить время с надоедливым братом, обращается за помощью к лучшей подруге Роксане: ей предстоит выдать себя за ту самую Виолетту, в которую когда-то был влюблен Тридан.

Но самое примечательное в этой истории то, что когда подставная возлюбленная явится на встречу со "своим" гедонистом, он узнает ее с первого взгляда.

Актерский состав

Кстати, Дэни Бун одновременно выступает действующим лицом кинокартины, ее режиссером и сценаристом. Также над созданием комедии трудились Жером Сейду и Анселмо Парринельо, которые причастны к таким проектам, как "Обещание на рассвете", "Великая красота", "Титаник: Кровь и сталь", "Святилище" и др.

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