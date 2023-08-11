Легендарному фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет

Пятьдесят лет назад на экраны вышел легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина оказалась настолько популярной, что уже через три месяца после премьеры ее показали вновь, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

Редкие кадры. Закулисье творческой работы над фильмом. Режиссер Татьяна Лиознова всегда рядом. Вячеслав Тихонов не раз признавался, что роль Штирлица была не главной в его актерской жизни, а вот совместная работа с такими талантливыми людьми, как Татьяна Лиознова, Юлиан Семенов, Леонид Броневой, Евгений Евстигнеев осталась в памяти на всю жизнь.

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«Я испытываю такую внутреннюю потребность, жажду, чтобы снова оказаться в кругу этих людей, этих актеров, чтобы над нами была такая умная, мудрая женщина», – отметил киноактер Вячеслав Тихонов.

Сериал снимали три года. Творческую группу активно консультировали сотрудники КГБ, они даже выезжали на съемки. Да и сам сценарист Юлиан Семенов много дней и ночей провел в лубянских архивах в поисках своего героя. Позже ставшую нарицательной фамилией Штирлиц он и придумал.

В основе картины – реальные события. В конце войны немецкое командование хотело договориться о мире. Фильм получил премию КГБ СССР. Во многом эта заслуга Вячеслава Тихонова, который блестяще воплотил образ советского разведчика-нелегала, ставшего штандартенфюрером СС.

«Некоторые говорили, что настолько точно сыграно, что в каких-то своих школах разведческих они включали кадры из «Семнадцати мгновений» или что-то анализировали в поведении Штирлица», – рассказала дочь Вячеслава Тихонова, актриса, продюсер Анна Тихонова.

«Семнадцать мгновений весны» снимали в павильонах Киностудии имени Горького. Выезжали в Германию и Латвию. Дом на Цветочной улице находился в Риге. Здесь и допустил самую большую ошибку профессор Плейшнер. Тяжелый, но идеально сыгранный момент. Молчаливая встреча с женой в кафе. Эпизод, кстати, придумал сам Вячеслав Тихонов. Почти шесть минут без единого слова под музыку Микаэля Таривердиева.