Фанаты выбрали самые сильные сцены из кино

Фанаты кинематографа поделились самыми сильными сценами из фильмов всех времен. В список вошли эпизоды из совершенно разных картин.

© Кадр из фильма "Зеленая миля"

В первую очередь кинолюбители вспомнили о довольно глубокой сцене из «Детей шпионов 2». На самом деле фильм только кажется поверхностным, ведь в нем можно найти очень много осмысленных цитат и эпизодов.

Как вы думаете, Бог остается на небесах, потому что он тоже живет в страхе перед тем, что он создал?

Без внимания не остался и финальный монолог из фантастической драмы «Бегущий по лезвию». Фильм заставляет задуматься о многом, в том числе и о смысле жизни.

Все эти моменты будут потеряны во времени, как слезы под дождем.

Фанаты старого кино напомнили пользователям о финальной сцене из подростковой драмы 1986 года «Останься со мной». Фильм рассказывает о проблемах взросления.

У меня никогда не будет таких друзей, как в детстве. А будут ли у кого-либо?

Кинолюбители не забыли и о самой популярной цитате главного героя из «Зеленой мили». Этот момент, как и фильм в целом, является классикой кинематографа.