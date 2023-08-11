Фанаты выбрали самые сильные сцены из кино — от «Зеленой мили» до «Детей шпионов»
Фанаты кинематографа поделились самыми сильными сценами из фильмов всех времен. В список вошли эпизоды из совершенно разных картин.
В первую очередь кинолюбители вспомнили о довольно глубокой сцене из «Детей шпионов 2». На самом деле фильм только кажется поверхностным, ведь в нем можно найти очень много осмысленных цитат и эпизодов.
Как вы думаете, Бог остается на небесах, потому что он тоже живет в страхе перед тем, что он создал?
Без внимания не остался и финальный монолог из фантастической драмы «Бегущий по лезвию». Фильм заставляет задуматься о многом, в том числе и о смысле жизни.
Все эти моменты будут потеряны во времени, как слезы под дождем.
Фанаты старого кино напомнили пользователям о финальной сцене из подростковой драмы 1986 года «Останься со мной». Фильм рассказывает о проблемах взросления.
У меня никогда не будет таких друзей, как в детстве. А будут ли у кого-либо?
Кинолюбители не забыли и о самой популярной цитате главного героя из «Зеленой мили». Этот момент, как и фильм в целом, является классикой кинематографа.
Когда призовет Господь на свой суд праведный, он спросит меня: «Почему ты убил одно из настоящих моих чудес?», — Что я Ему скажу? Что это моя работа?