Warner Bros. хочет начать работу над фильмом по игрушкам Hot Wheels

По данным THR, студия активно ищет кандидатов на пост режиссера. С постановщиком заключить контракт не будет проблемой, так как Гильдия режиссеров не участвует в голливудской забастовке. Сложность в том, что у проекта нет сценария. И он не появится, пока длится совместная забастовка сценаристов и актеров.