Warner Bros. хочет начать работу над фильмом по игрушкам Hot Wheels

Warner Bros. после успеха «Барби» хочет скорее начать работу над фильмом по игрушкам Hot Wheels
Кассовый и зрительский успех фильма «Барби» сподвиг студию Warner Bros. активизировать работу над экранизацией другой популярной серии игрушек Mattel – скоростных машинок Hot Wheels.
По данным THR, студия активно ищет кандидатов на пост режиссера. С постановщиком заключить контракт не будет проблемой, так как Гильдия режиссеров не участвует в голливудской забастовке. Сложность в том, что у проекта нет сценария. И он не появится, пока длится совместная забастовка сценаристов и актеров.
Основные производственные мощности фильма Hot Wheels лягут на продюсерскую компанию Bad Robot и ее руководителя Джей Джей Абрамса. В июле он питчил проект перед инвесторами и охарактеризовал его как «эмоциональный, приземленный и суровый».
«Барби» уже собрала в мировом прокате более $1 млрд и продолжает завоевывать бокс-офис.