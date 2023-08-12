Дайверы намерены снять первый в РФ 3D-фильм на затонувшем пароходе XIX века

ТАСС, 12 августа. Участники Орловского клуба подводного плавания "Диво" намерены к ноябрю 2023 года выпустить документальный 3D-фильм "Пароход времени", который снимут на затонувшем в Ладожском озере пароходе XIX века "Валамон Луостари" ("Валаамский монастырь"). Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Диво".

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"12 августа в Никоновской бухте острова Валаам Ладожского озера началась экспедиция по съемке документального фильма "Пароход времени" с использованием 3D-моделирования. В фильме будут использованы подробные данные гидролокатора и подводного сканирования с современными технологиями построения трехмерных моделей, эпизодически будет использована компьютерная реконструкция событий и графика", - сказали в пресс-службе, добавив, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Как отметили в клубе дайверов, фильм планируется презентовать в ноябре 2023 года. Участники клуба в течение десяти дней проведут подводные исследования, подводные и надводные видеосъемки на месте, где был ранее найден затонувший пароход "Валамон Луостари". "Такой проект будет осуществлен впервые в России. Уникальность его еще и в том, что модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным прототипом", - пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, фильм будет интересен зрителям всех возрастов.

"Авторы проекта готовятся снять документальный фильм о том, что стало причиной его гибели, какие бытовые предметы оно хранило. <...> Tсть еще более важная цель - дать больше информации всем интересующимся о том, как и чем жил Спасо-Преображенский Валаамский монастырь", - процитировала его пресс-служба.

Руководитель клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов подчеркнул, что фильм расскажет подрастающему поколению историю Валаамского монастыря. "Легче всего современной молодежью запоминается и усваивается информация, поданная с применением интересных и знакомых ей видеотехнологий и компьютерной графики", - привела его слова пресс-служба.