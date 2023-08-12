7 нелепых историй со съемочной площадки, которые актеры никогда не забудут

Съемочный процесс полон сюрпризов: приятных и не очень. Но даже у самых нелепых ситуаций есть шанс стать забавной историей и украшением любого интервью.

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«P. S. Я люблю тебя»

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В фильме «P. S. Я люблю тебя» Хилари Суонк сыграла в паре с Джерардом Батлером. По сюжету персонаж актера танцует стриптиз и получает по лицу зажимом от подтяжки. Снять задуманное оказалось не так просто: очередной дубль пошел не по плану. Вместо Джерарда металлическая деталь прилетела в голову Хилари — травма оказалась несерьезной, но актрису было решено доставить в больницу на всякий случай. «Представьте большую студию, которая опустела за три секунды. А я остался сидеть один — в трусах и в ботинках — и начал плакать. Я чуть не лишил глаза Хилари Суонк! Я чувствовал себя дураком два дня», — признался актер в интервью Дрю Бэрримор.

«Ларри Краун»

Не секрет, что Джулия Робертс обожает вязать — о хобби звезды «Красотки» наслышаны и ее коллеги, она нередко вяжет в перерывах между съемками. В один прекрасный день на съемках фильма «Ларри Краун» Джулия могла обнаружить, что буквально каждый член съемочной группы, который попадается ей на глаза, неожиданно пристрастился к вязанию. На площадке находилось более 60 человек, и все так или иначе орудовали вязальными спицами: восторга звезда не скрывала, хотя и заподозрила подвох, — с радостью раздавала советы начинающим. Этот милый розыгрыш не без труда организовал Том Хэнкс. Позже Робертс признавалась, что выходка коллеги пришлась ей по душе, хотя ситуация и была нелепой и странной.

«Моя пиратская свадьба»

По сюжету ромкома Дженнифер Лопес играла невесту: в одной из ключевых сцен шлейф в буквальном смысле наматывает на колесо машины. Во время съемок очередного дубля знаменитость поняла, что автомобиль тянет ее за собой прямиком к обрыву и она не может освободиться. «Я подумала, что это конец, — рассказала актриса изданию BuzzFeed. — Смотрю на Джоша и говорю: "Не отпускай меня, пожалуйста"». 50-летний Джош Дюамель, сыгравший экранного жениха Джей Ло, вцепился в партнершу, подбодрил и помог выбраться из западни. «Я держу тебя. Если ты упадешь, упадем оба», — вспоминала голливудская дива слова коллеги. Во всяком случае, будет что вспомнить!

«Леон»

Профессия актера позволяет попробовать себя в разных ролях, иногда буквально. Парням, которым досталась задача изображать полицейский патруль в фильме «Леон», посчастливилось задержать самого настоящего воришку. Злоумышленник совершил ограбление и спешил скрыться с места выступления. Знал бы он, что неподалеку идут съемки фильма, не стал бы сдаваться актерам, переодетым в форму стражей правопорядка. Только представьте удивление киношных копов! Благо преступник оказался сознательным.

«Супер Майк»

В интервью, посвященном премьере фильма, Сальма Хайек рассказала, как чуть не разбила голову во время съемок сцены страстного танца с Ченнингом Татумом. «Помните момент, где я перевернута в танце вверх ногами? Так вот, обычно человек в таком положении теряет равновесие, и я не смогла зафиксироваться и стала сползать вниз...» — рассказала актриса в программе Джимми Киммела. Коллега по площадке в тот момент держал Сальму за бедра, а если быть точнее, за брюки, которые стали сползать. Пикантности моменту добавляла забывчивость актрисы. «Я не могла вспомнить, было ли у меня нижнее белье. И вместо того чтобы закрыть голову руками, я просто держалась за штаны», — вспомнила она. Перегруппироваться звезда отказалась наотрез — снимать ее с партнера пришлось съемочной группе.

«Старикам тут не место»

Удлиненная стрижка Хавьера Бардема стала знаковой частью образа актера в культовом фильме «Старикам тут не место», где он перевоплотился в киллера Антона Чигура. К слову, волосы были натуральными, актер отрастил их специально для съемок, последний день которых наверняка запомнится звезде навсегда. Буквально все на съемочной площадке, включая режиссеров братьев Коэн, кардинально сменили образ, примерив парики, аналогичные прическе главного героя. Бардему показалось, что флешмоб выглядит жутковато, но розыгрыш оценил.

«Хорошая девочка»