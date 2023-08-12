Вышел трейлер комедии «Даже не думай приходить на мою бат-мицву»

Netflix опубликовала на своём ютуб-канале дебютный трейлер комедии «Даже не думай приходить на мою бат-мицву» с семьёй Адама Сэндлера. В картине снялись жена актёра Джеки Сэндлер, а также дочери Сэди и Санни.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм выступает экранизацией одноимённого романа Фионы Розенблум. В центре сюжета ленты — история двух девочек-подростков, мечтавших о вечеринке по случаю бат-митцвы, еврейского праздника достижения религиозного совершеннолетия. Однако обе влюбляются в одного и того же парня, поэтому их планы идут наперекосяк.