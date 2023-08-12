Фильм «Москва слезам не верит»: интересные факты и киноляпы

Зрители заметили киноляп с пледом в фильме «Москва слезам не верит». Есть ли еще неточности в картине Владимира Меньшова, и какие факты о съемках проекта до сих пор неизвестны многим?

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Какие киноляпы есть в фильме «Москва слезам не верит»

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Один из очевидных киноляпов в картине «Москва слезам не верит» связан с пледом. Покрывало, которым герой Алексея Баталова Гоша накрывает Катерину, до этого эпизода появлялось в другой сцене фильма. Более того, одеяло было настенным ковром — внимательный зритель замечал его в квартире у Володи. Когда героиня оказывается у него дома во время свидания, то садится на диван, а прямо за спиной Катерины виден тот самый плед-ковер.

Еще один киноляп связан с обувью Катерины. Когда героиню просит присмотреть за квартирой ее дядя-профессор, пока он будет на отдыхе, ей в помощь в этом деле напрашивается Люда. Подруги, собрав вещи, приезжают к сталинской высотке. На обеих светлая обувь: у Катерины — туфли, у Люды — босоножки. Когда они заходят в подъезд, обувь последней становится черной. Другую ошибку можно заметить, когда Катерина встречается в центре Москвы со своим возлюбленным, Володей, которого сыграл Олег Табаков. Герой женат, у него есть на руке обручальное кольцо. Когда Володя читает газету в ожидании Катерины, украшение находится на среднем пальце. В следующем кадре герой ведет машину, тогда же можно заметить, что кольцо надето уже на безымянный палец.

В начале фильма Катерина идет по улицам Москвы. Зрителю сообщают, что действие происходит в 1958 году. Когда главная героиня проходит мимо одного из домов, из окон доносится песня итальянского певца Робертино Лоретти Giamaica. Это еще одна неточность. Композиция вышла в 1960 году. В СССР она приобрела популярность еще позже — в 1962 году. Следом Катерина проходит мимо поэта Андрея Вознесенского, тот у памятника Маяковскому читает свои стихи «Параболическая баллада». В реальности автор написал их в 1959 году.

Интересные факты о фильме

В 1981 году картина «Москва слезам не верит» выиграла главную кинонаграду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако вместо Владимира Меньшова, который на тот момент считался невыездным, статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев. «Оскар» не единственное международное достижение ленты. Так, например, «Москва слезам не верит» принимала участие в 30-м Берлинском международном кинофестивале, а также получила приз Гильдии прокатчиков США как самый прибыльный иностранный фильм года.

Главных героев могли сыграть другие актеры. Например, на роль Катерины, которую в итоге исполнила супруга режиссера Вера Алентова, звали Ирину Купченко и Маргариту Терехову. Алексей Баталов был приглашен на роль Гоши после того, как Владимир Меньшов увидел его в ленте «Дорогой мой человек». Однако до этого он присматривался к кандидатуре Вячеслава Тихонова. При этом сначала Баталова не особо впечатлил ни сценарий, ни образ слесаря. Он был не единственным артистом, кто высказывал свое недовольство. Так, Вера Алентова еще до того, как получила главную роль, отговаривала супруга от работы над фильмом. Не в восторге от своей героини осталась и Ирина Муравьева. Посмотрев финальную версию картины, актриса назвала Людмилу грубой, неотесанной и местами пошлой.