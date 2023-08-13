Все, что известно о фильме «Веном 3»: дата выхода, актеры и сюжет

«Веном 3» — долгожданная кинокартина для всех фанатов супергеройской тематики. Это продолжение одной из самых успешных серий фильмов из франшизы вселенной Человека-паука от Sony: в 2021 году вторая часть блокбастера поставила рекорд в российском прокате, собрав 58 миллионов рублей только на предпродаже билетов. «Лента.ру» рассказывает обо всем, что известно о грядущей премьере на данный момент.

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Дата выхода «Веном 3»

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Довольно долго поклонники кинематографической вселенной супергероев находились в ожидании точной даты выхода третьей части серии фильмов о Веноме. В феврале 2023 года Том Харди, исполнитель главной роли, сообщил, что фильм уже находится на стадии подготовки к производству. Он отметил, что это на три месяца раньше срока, а значит и в свет кинокартина может выйти довольно быстро. Тем не менее в июне 2023 года актриса Джуно Темпл, исполняющая одну из ролей в «Веноме 3», рассказала, что премьера планируется лишь на октябрь 2024 года. Наконец, в конце июля 2023 года стала известна официальная дата релиза картины.

12 июля 2024 года планируется премьера «Веном 3»

Однако есть риск, что сроки могут сдвинуться из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, которые начались в мае 2023 года. В связи с трудовыми конфликтами съемки «Венома 3», как и многих других фильмов, приостановлены.

Что касается показа продолжения триквела в России, то информации об этом пока нет. Еще в марте 2022 года компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности на территории России. Официально фильмы от Sony в стране не выходят.

Что было в предыдущих частях «Венома»?

Изначально Веном — это герой комиксов от Marvel, который впервые появился в них в 1988 году. Тогда он был представлен как опаснейший враг Человека-паука, но позже стал восприниматься как отдельный и даже положительный персонаж.

Веном — инопланетянин-симбиот, представитель существ с планеты Клинтар. Он, словно паразит, захватывает организм жертвы, наделяет ее суперспособностями — теми же, что есть у Человека-паука: сверхсилой, умением забираться по стенам и выпускать паутину из рук, — и затем управляет ею

В триквеле таким образом Веном завладевает телом молодого журналиста Эдди Брока. Этот сюжет изначально мы видим в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) режиссера Сэма Рэйми, а позже он же развивается и в первой части «Венома». В ленте режиссера Рубена Фляйшера, которая вышла в прокат в 2018 году, антигерой Веном пытается спасти планету от такого же паразита-симбиота, как и он сам. Роль Эдди Брока уже тогда была отдана актеру Тому Харди. Он же будет исполнять ее и в третьей части триквела.

Фильм «Веном» стал первым во франшизе вселенной Человека-паука от Sony. На данный момент в нее также входят следующие фильмы:

«Морбиус» (2022); «Крэйвен-охотник» (премьера запланирована на 6 октября 2023 года); «Мадам Паутина» (выйдет в 2024 году).

В рамках этой же франшизы в 2021 году вышло продолжение истории Эдди Брока — «Веном 2». На этот раз постановку фильма доверили режиссеру Энди Серкису. Во второй части триквела у Венома появляется еще более жестокий соперник, чем он сам, — симбиот Карнаж, носителем которого является маньяк по имени Клетус Кэсиди (роль исполнил Вуди Харельсон).

Важно отметить, что в картинах этой серии не просто так не показывают самого Человека-паука — Питера Паркера. Дело в том, что между Sony Pictures и Marvel Studios еще в 2019 году произошел конфликт: компании из-за финансовых разногласий не смогли договориться об использовании образа супергероя в будущих фильмах Кинематографической вселенной Marvel. Именно поэтому Sony в своих проектах концентрируются на второстепенных персонажах комиксов или показывают главных героев не в киноформате, а например, в мультфильмах, как было в ленте «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года.

Обе части кратно окупили бюджет, который составил 100 миллионов долларов для первого фильма и 110 — для второго

«Веном» и «Веном 2» оказались очень успешными. Первая часть, собрав в мировом прокате более 856 миллионов долларов, стала седьмым кассовым фильмом 2018 года. Вторая часть, в свою очередь, собрала поменьше — около 506 миллионов, но также стала седьмым кассовым проектом.

Кто работает над фильмом «Веном 3»?

Как и производством двух предыдущих частей, «Веномом 3» занимается Sony Pictures Entertainment. Режиссером назначена Келли Марсел — сценаристка всех фильмов о Веноме, а также таких кинокартин, как «50 оттенков серого» и «Круэлла». Кроме того, соавтором сценария в этот раз выступает Том Харди.

Вместе с тем одним из продюсеров стал Ави Арад, известный работой над многими легендарными фильмами о супергероях: например, «Люди Икс» (2000), «Человек-паук» (2002), «Халк» (2003), «Железный человек» (2008). Эми Паскаль, одна из авторов вселенной Человека-паука от Sony, также входит в состав команды продюсеров «Веном 3».

Сюжет «Веном 3»

Что же касается сюжета третьей части триквела, пока что о нем можно лишь строить догадки. «Веном 2» завершается сценой поединка между Веномом и Карнажем внутри христианского собора. Веному удается одержать победу и обезглавить противника. После битвы же выясняется, что детектив Патрик Маллиган, который был убит Карнажем, выжил. Согласно комиксам от Marvel, Маллиган становится носителем очередного симбиота — Токсина. Так что, возможно, именно этот поворот и ляжет в основу сюжета «Веном 3».

Также стоит обратить внимание на сцену, показанную после титров «Веном 2». В ней симбиот сообщает Эдди Броку о существовании параллельных миров, в один из них герои и переносятся. Оказывается, это мир киновселенной Marvel, где Эдди видит репортаж о том, что под маской Человека-паука скрывается Питер Паркер. Этот эпизод связывает «Венома» с картиной «Человек-паук: Вдали от дома» (2017).

В то же время в сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) Эдди Брок сидит за барной стойкой в киновселенной Marvel и говорит по душам с барменом. Внезапно героя «затягивает» обратно в его родную реальность, однако небольшой фрагмент затаившегося в нем Венома остается в мире Marvel.

Подобные сцены намекают на то, что от «Венома 3» можно ожидать очередную интересную коллаборацию Sony и Marvel. Об этом в сентябре 2021 года говорил и сам Том Харди: он Тома Холланда в роли Человека-паука в «Веноме 3». Причем речь шла о большой роли.

Sony, предположительно, используют одну-две камео Холланда, чтобы подготовить его, прежде чем привлечь его к противостоянию с полудюжиной его самых смертоносных врагов в эпическом кроссовере, который студия отчаянно пыталась создать годами Скотт Кэмпбелл

В июне 2023 года появились первые кадры со съемок третьей части серии, которые ведутся в испанской Картахене. Судя по ним, в фильме будут сцены, происходящие во время празднования традиционного мексиканского Дня мертвых. Другие же детали сюжета «Венома 3» до сих пор неизвестны. Нет также ни официальных трейлеров, ни даже постеров, по которым можно было бы сделать чуть более определенные выводы о кинокартине.

Актерский состав «Венома 3»

Информации о точном актерском составе фильма также пока нет. Но имена трех утвержденных актеров уже известны.

Кто сыграет в фильме «Веном 3»:

Том Харди — главный герой Эдди Брок; Джуно Темпл — роль неизвестна; Чиветел Эджиофор — роль неизвестна.

Также есть вероятность, что к ролям вернутся Стивен Грэм, исполнивший в «Веноме 2» роль Патрика Маллигана, и Мишель Уильямс, сыгравшая первую женщину-Венома Энн Вейинг в предыдущих частях серии.