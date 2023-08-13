Постановщица «Капитана Марвел 2»: фильм глуповат

Режиссёр «Капитана Марвел 2» Ниа ДаКоста дала интервью журналистам издания Total Film. В ходе него постановщица заявила, что зрители устали от супергеройских фильмов, однако сиквел фильма про Кэрол Дэнверс отличается от других картин Marvel.

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По словам ДаКосты, лента в какой-то мере глуповата и предлагает взглянуть на уникальные локации.

Самое большое отличие от остальных фильмов Marvel заключается в том, что наша лента в какой-то мере глуповата. А яркие миры, которые мы показываем, отличаются от тех, которые вы уже видели в киновселенной.

Также режиссёр выразила уверенность, что «Капитан Марвел 2» обязательно повлияет на будущее киновселенной Marvel. Главные роли в фильме исполнят Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Паррис, Лашана Линч и Сэмюэл Л. Джексон.