Вайкуле опровергла слухи о желании Пугачевой выступить в Юрмале

«Если бы я ей предложила €1 миллион, она бы не выступила. Это все разговоры. Я не предлагала, она не просила. Алла решила для себя, что она ушла со сцены. У нее дети, у нее Максим, она счастлива. Она находится в состоянии душевного покоя, выглядит замечательно, что бы там не снимали и не придумывали. Опять вранье», — улыбнулась Вайкуле.