Что известно о российской версии «Игры в кальмара»

В России завершились съемки сериала «Цифровой код», сюжет которого напоминает корейский блокбастер «Игра в кальмара», сообщает издание Kinobusiness. Кто из актеров в главных ролях и когда лента появится на экранах?

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О чем будет сюжет в российской версии «Игры в кальмара»

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В центре картины будет новая онлайн-игра, в которой подростки совершают дерзкие убийства, зарабатывая деньги. Чтобы прекратить череду смертей, за работу берутся лучшие следователи страны. В их числе Денис Жданов — его сын стал участником опасного развлечения.

По словам режиссера Александра Люмана, работа началась с поездок в исправительные учреждения закрытого типа, где проводились интервью с более чем 100 подростками, отбывающими наказание по тяжким уголовным статьям. Эти истории стали основой сценария, а юноши — главными прототипами героев сериала.

Шоураннер Олег Хазов пояснил, что выбор в пользу подобного сюжета был сделан на основе потребности зрителей.

«Мы исходили из потребностей нашей целевой аудитории и прямо в прямом эфире разрабатывали с подростками концепт, который на данный момент набрал более полумиллиона просмотров», — объяснил он.

Кто снимался в российской версии «Игры в кальмара»

Актриса Гухман отметила, что в свое время на личном опыте осознала, что значит связаться с плохой компанией. Она надеется, что данный сериал поможет молодому поколению сделать правильный выбор.

«Я выросла в спальном районе Санкт-Петербурга и на протяжении года общалась с плохой компанией. Мне повезло, я вовремя это осознала и ушла в творчество, но на своем опыте осознала, до чего может довести подростка желание заработать легкие деньги. В сериале много экшена, и это то, что привлечет молодого зрителя, но для меня важно, что в нем есть драма, и я надеюсь, что она поможет совершить подросткам правильный выбор», — поделилась она.

Первая серия «Цифрового кода» появится в Сети осенью 2023 года.

Что известно о продолжении корейского сериала «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Он повествует о жизни людей, которые нуждаются в деньгах и соглашаются участвовать в смертельной игре ради крупного выигрыша.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в сентябре 2021 года. Картина стала крупнейшим сериалом Netflix за все время по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель). Лента получила шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

Второй сезон шоу ожидается в 2024 году. Исполнитель главной роли Ли Джон Джэ заявлял, что съемки продолжения начнутся летом 2023 года и продлятся около 10 месяцев.

«Поскольку второй сезон будет масштабнее, работа над ним, вероятно, займет больше времени», — сообщил он.