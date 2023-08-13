Стало известно, кто сыграет Рапунцель в новой киноадаптации

Британская актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в новой киноадаптации от Disney, сообщает портал World of Reel, ссылаясь на данные инсайдера Дэниела Рихтмана. Представители компании, а также сама актриса, известная по роли Джин Тэтлок в «Оппенгеймере», пока не комментировали информацию.

© Кадр из мультфильма "Рапунцель: запутанная история"

Авторы при этом усомнились в том, что Пью решит связаться с Disney. Сейчас она уделяет немало времени театральным постановкам. В частности, пользуются популярностью спектакли «Леди Макбет», «Чудо» и «Маленькие женщины».

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году, собрав $592 млн при производственном бюджете в $260 млн.

Ранее сообщалось, что в США спустя несколько месяцев забастовки сценаристов прошли переговоры между профсоюзом и голливудскими студиями.