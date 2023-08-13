«Барби» стала вторым самым кассовым фильмом Warner Bros.

По итогам очередного уикенда фильм «Барби» заработал ещё $ 33,7 млн в США, доведя кассу в домашнем регионе до отметки в $ 500 млн. За пределами Северной Америке сборы ленты превысили $ 657 млн, доведя общие показатели картины до $ 1,18 млрд.

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Таким образом, «Барби» стала вторым самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Впереди только «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» с результатом в $ 1,31 млрд. Что касается показателей 2023 года, то и здесь картина Гретты Гервиг занимает вторую строчку, уступая лишь «Братьям Супер Марио» с их $ 1,35 млрд.