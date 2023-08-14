Звезда «Шазама» призывает не смотреть «мусорные» фильмы Голливуда

Ливай призвал зрителей не ходить на «мусорные» картины и перестать покупать на них билеты. Только так, по его мнению, можно изменить ситуацию в индустрии.

Голливуд больше не пытается снимать хорошие фильмы. Сколько раз вы смотрели трейлер и думали: «Боже мой, фильм выглядит так круто!» Потом вы идёте на него в кино и думаете: «И это всё?» Они знают, что как только вы купили билет и пришли на сеанс, они уже получили ваши деньги. И единственный способ изменить что-то — не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы. Это поможет. Это очень поможет.